İstanbul'da Tapu Yolsuzluğu Operasyonu: 41 Gözaltı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Belgede Sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 29 kişi gözaltına alındı.

100 VATANDAŞ EV SATMA BAHANESİYLE DOLANDIRILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir şebekenin "Kimliğini getir tapuyu götür" şeklindeki radyo reklamıyla, özellikle maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırdığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

41 DOLANDIRICIYA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, "örgüt kurma, yönetme, üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlar sonucu 29 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli şahısları yakalama ve arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.