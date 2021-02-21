İstanbul'da taksiciye "yolu uzattın" tokadı kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da taksiciye "yolu uzattın" tokadı kamerada

21.02.2021 10:34 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:35

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı.

İstanbul Havalimanı'ndan taksiye binen eşinin sürücü tarafından yol uzatılarak dolaştırıldığını iddia eden şahıs, taksiciyi tokatladı. Taksiciye hakaret, küfür ve tehditler savuran şahıs kayıplara karışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kadın uçaktan inerek dışarıdaki taksiye bindi. Bir süre sonra kadının aradığı eşi, cep telefonunu şoföre vermesini istedi. Adam taksiciye iddiaya göre eşini havalimanının hemen dışındaki akaryakıt istasyonuna getirmesini istedi ve kendisine indi-bindi ücreti yerine 50 lira vereceğini söyledi.

Taksiciye küfür, tehdit ve tokatla saldırı

Bu konuşmanın ardından taksici, iddiaya göre kadını Eyüpsultan İşıklar köyü-Odayeri istikametinde bir süre dolaştırdıktan sonra akaryakıt istasyonuna götürdü. Dakikalarca eşini beklemesi nedeniyle çılgına dönen adam, taksiciye hakaret ve küfürler etmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam taksiciye tokatla saldırdı. Tehditler savuran adam, ardından eşini de alarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

-İHA-

İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada
İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada
İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada
İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada
İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada
İstanbul'da taksiciye 'yolu uzattın' tokadı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Özge Özder Seda Sayan Meltem Miraloğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Muğla Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da taksiciye "yolu uzattın" tokadı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 11:35:37. #1.15#
title