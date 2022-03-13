Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı - Haberler

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Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Son dakika haberleri: İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası yapılan uyarılarla birlikte yollar boş kaldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yoğun kar yağışı sonrası yapılan uyarılarla birlikte yollar boş kaldı. Sürücülerin araçlarıyla trafiğe çıkmaması üzerine boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle kar fırtınası ile birlikte yollarda oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin İstanbul Valiliği ve AKOM, sürücülere araçlarıyla yola çıkmamaları ve toplu taşıma kullanmaları yönünde uyarılarda bulunmuştu. Peş peşe gelen uyarılar sonrası İstanbul'un cadde ve sokakları boş kaldı. Trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 10 olarak ölçümlenirken, boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

Son Dakika | İstanbul'da sürücüler uyarılara uydu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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