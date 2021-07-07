Son dakika... İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu Kağıthane'de evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs doğalgaz borusuna asılı halde bulundu Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 376 adet kök Hint keneviri ele geçirildi Kağıthane'de 3 gündür haber alamadığı...

İstanbul'da şüpheli ölüm: Hint keneviri yetiştiren şahıs evinde ölü bulundu

Kağıthane'de evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede 376 adet kök Hint keneviri ele geçirildi

İSTANBUL - Kağıthane'de 3 gündür haber alamadığı kiracısının yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine bahçe kapısından içeriye giren ev sahibi, şahsı çamaşır ipiyle doğalgaz borusunda asılı halde buldu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda şahsın adeta seraya çevirdiği evde ise 376 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ölüm üzerine polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz 13 Haziran Pazar günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi İsmail S., 3 gün boyunca kiracısı Burhan Aydın'a ulaşamadı. Bunun üzerine eve giden ev sahibi, ışığın açık olduğunu fark ederek kapıya vurdu. Defalarca vurmasına rağmen kapının açılmaması ve kötü kokular gelmesi üzerine ev sahibi, bahçe kapısından içeriye girdi. Kiracısının çamaşır ipiyle doğalgaz borusuna asılı halde olduğunu görünce neye uğradığını şaşıran adam polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine içeride inceleme yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisat kurularak seraya çevrilen evin salonunda 376 adet kök Hint keneviri ele geçirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.

Seraya çevrilen evden 376 kök Hint keneviri çıktı

Bilgi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve şahsın üzerinde detaylı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda giriş ve bahçe kapısında herhangi bir zorlama olmadığı ve eve 3 gün boyunca kimsenin giriş-çıkış yapmadığı tespit edildi. Burhan Aydın'ın cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hint kenevirleri ise toplanılarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

"Evden 400'e yakın Hint keneviri çıktı, intihar değil de cinayet gibi görünüyor"

Olayla ilgili konuşan Nahit Atilla, "Pazar günü binadan ağır kokular gelmeye başladı. Üst kattaki polise haber vermiş, polis gelip içeriye girince ilk başta basit bir şey olarak görünüyor. Olay yeri inceleme ekipleri gelip odanın kapısını açtıklarında 400'e yakın Hint keneviri çıkıyor. Kendisi sokakta çok dolaşmazdı, kenevirleri beslemek eve sürekli karpuz kavun alırmış, daha kaliteli olsun diye. Kendisi önceden Hollanda'da yaşıyormuş ve bu işi yapıyormuş. Adamın hakkında en ufak bir şey bilmiyorduk, ölünce öğrendik. O kadar malzemeyi evinde tuttuğuna göre kendini asma ihtimali benim için çok düşük, asılış şekline bakılınca da intihar değil de cinayet gibi görünüyor. Bu sokakta böyle bir şey olmasına çok şaşırdım. Bu şekilde ilk kez gördük. Eve iklimlendirme yapmış, kendini kimseye belli ettirmemiş. Kirasını 3-4 gün önceden veriyormuş, bayramlarda da çocuklara 100-200 lira para dağıtıyormuş. Ev sahibi kapıma gelmesin de kimsenin aklına gelmesin diye o şekilde yaptığını düşünüyorum" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur