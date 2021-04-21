Son Dakika: İstanbul'da su kesintileri! 4 Ocak 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Nisan Çarşamba İstanbul su kesintisi saatleri...
20 NİSAN SU KESİNTİLERİ
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2021 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.04.2021 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 21.04.2021 09:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2021 09:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.04.2021 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]