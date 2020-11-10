Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması geldi! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması neler?
10.11.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.11.2020 22:25
Koronavirüs vakalarının artması sebebiyle getirilen kısıtlamalara yenisi eklendi. Peki, İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması neler?
Ankara'dan sonra İstanbul'a sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Peki, kimler sokağa çıkamayacak? İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması neler?
İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GELDİ
İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Ankara ilinden sonra koronavirüs vakalarındaki büyük artış sebebiyle İstanbul'da 65 yaş ve üstüne 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.