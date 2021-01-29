Son dakika... İstanbul'da silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 kişi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, silah imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ilçesindeki kafe görünümlü silah atölyesi ile Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Üsküdar ve Çekmeköy ilçelerinde yaptığı planlı operasyonlarda M.H, M.Y, P.A, Ü.T, İ.Ö, M.D ve V.U'yu gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 21 ruhsatsız tabanca, 51 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 491 fişek, 29 av tüfeği fişeği, 23 açık namlu, 40 kesilmiş kurusıkı namlusu, 15 tabanca sürgüsü, 5 horoz tertibatı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen bir şüpheli, "silah imalatı ve ticareti" suçlarından tutuklandı, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış