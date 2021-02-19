Son dakika... İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Son dakika... İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

19.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:58
Son dakika... İstanbul'da sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, sahte içki imal ederek piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Bağcılar ve Arnavutköy'de ürettikleri yüklü miktarda sahte içkiyi nüfus yoğunluğunun olduğu bölgelerde piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 2 ilçede düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 8 bin 305 şişe içki ile 1200 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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