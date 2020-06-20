Son dakika... İstanbul'da sağanak yağış Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da dün etkili olan yağmur bugün de yer yer kendini göstermeye başladı.

İstanbul'da dün etkili olan yağmur bugün de yer yer kendini göstermeye başladı. LGS kısıtlamasının bittiği saatlerde Beşiktaş'ta etkili olan yağış kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün de etkili olan yağış bugün LGS kısıtlamasının kalktığı saatlerde yeniden başladı. Ortaköy'de etkili olan yağış kameralara yansıdı. Bir anda bastıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yağmur geçene kadar köprü altlarında bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA