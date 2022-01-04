İstanbul'da şafak vakti helikopter destekli narkotik operasyonu gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü, şehrin genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan helikopter destekli şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında birçok kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde Anadolu Yakasında birden fazla adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre önceden fiziki ve teknik takip yapılan 30 kişinin adreslerine Polis Özel Harekat Ekipleri ile birlikte giriş yapıldı.

Helikopter havadan destek verdi

Adreslere yapılan operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi. Ayrıca hassas narkotik köpeği Alf'de girilen adreslerde arama gerçekleştirdi. Adreslerden biri olan Pendik Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın 3. katına da Polis Özel Harekat ekipleri eşliğinde girildi.

Anadolu yakasının birden fazla noktasında gerçekleştirilen operasyonda birçok kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.