Son Dakika | İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan 6 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika | İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan 6 kişi gözaltına alındı

Son Dakika | İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan 6 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçuna karıştıkları iddiasıyla 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçuna karıştıkları iddiasıyla 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, savcılığa başvuran iş adamı S.Ç., kendisiyle görüşen, adının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında yer aldığını, irtibatta oldukları polis memurlarıyla dosya hakkında takipsizlik kararı verilmesini sağlayacaklarını söyleyen iki avukatın, bunun karşılığında 100 bin dolar istediklerini öne sürdü.

Savcılığın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iddiaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, şikayet dilekçesinde isimleri yer alan 2'si avukat 4'ü polis memuru 6 kişiyi, rüşvet istemek ve rüşvete aracılık etme suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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