İstanbul'da Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu

Fırıncılar Odası Derneği, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da satılacak olan 275 gramlık pide 2 lira, 350 gramlık pide 2,5 lira, 420 gramlık pide ise 3 liradan satılacak.

2.5 LİRADAN SATILACAK

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 2 buçuk lira olarak belirlendi.

KİLOSU 7,2 LİRA

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.