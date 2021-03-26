Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 7 GÖZALTI
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Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... İstanbul'da PKK örgütüne yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da PKK örgütüne yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da bu sabah 8 ilçede 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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