Son dakika haberleri... İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 7 GÖZALTI

Son dakika haberleri... İstanbul'da PKK örgütüne yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul 'da PKK örgütüne yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da bu sabah 8 ilçede 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi. Haklarında yakalama kararı olan şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı