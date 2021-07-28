İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da PKK / KCK ve PYD / YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 8 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da PKK/ KCK ve PYD/ YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 8 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, terör örgütleri adına kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra legal/ illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bugün 8 ilçede 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI
İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI
İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI
İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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