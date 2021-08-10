Son dakika- İstanbul'da patlama oldu mu? İstanbul'da patlama mı oldu?
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Son dakika- İstanbul'da patlama oldu mu? İstanbul'da patlama mı oldu?

Son dakika- İstanbul'da patlama oldu mu? İstanbul'da patlama mı oldu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İnternette en çok aratılan konular arasında İstanbul'da patlama konusu oldu. Birçok vatandaş İstanbul'da patlama konusu ile ilgili araştırma yapmakta. Peki, İstanbul'da patlama oldu mu? İstanbul'da patlama mı oldu? İstanbul'da patlama - son dakika

İstanbul'da patlama konusu vatandaşlar tarafından aratılmakta. Konu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar en çok "İstanbul'da patlama oldu mu? İstanbul'da patlama mı oldu?" sorularına cevap aramakta. İstanbul'da patlama olup, olmadığına dair detaylar haberimizde.

İSTANBUL'DA PATLAMA OLDU MU?

İstanbul'da patlama ile ilgili şuan için bilgi ve resmi bir açıklama bulunmamakta. İstanbul'da patlama ile ilgili açıklama ya da bilgi çıkması durumunda haberimizde yer alacaktır.

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