Son dakika- İstanbul'da patlama oldu mu? İstanbul'da patlama mı oldu?

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İSTANBUL'DA PATLAMA OLDU MU?

İstanbul'da patlama ile ilgili şuan için bilgi ve resmi bir açıklama bulunmamakta. İstanbul'da patlama ile ilgili açıklama ya da bilgi çıkması durumunda haberimizde yer alacaktır.