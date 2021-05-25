Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ
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Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Türkiye'de piyasaya sahte ilaç sürülen bir depoya düzenlenen PANGEA-14 operasyonunda yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi.

Türkiye'de piyasaya sahte ilaç sürülen bir depoya düzenlenen PANGEA-14 operasyonunda yüklü miktarda sahte hap ele geçirildi. Baskında depoda 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre merkezi Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) gözetiminde daha önce 115 ülkede düzenlenen PANGEA operasyonlarının sonuncusu İstanbul'da gerçekleştirildi. Sahte ilaç konusuyla ilgili bir ihbarı değerlendiren İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Pangea-14 adı verilen operasyon kapsamında sahte ilaçların piyasaya sürüldüğü Bağcılar'daki 1 depoya baskın düzenlendi. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda toplam 260 bin 400 adet sahte hap ele geçirildi. Ele geçirilen sahte ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 900 bin 600 lirayı bulduğu ifade edildi. Baskında, A.R.S. adlı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, daha önce benzer suçtan poliste kaydının olduğu öğrenildi.

Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... İSTANBUL'DA 'PANGEA-14' OPERASYONU 260 BİN SAHTE HAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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