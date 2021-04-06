Son dakika... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel
Son dakika... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik ve yağmaya teşebbüs olaylarına karıştıkları iddia edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Esenler'de 6 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar para ile 64 senet, 9 belge ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Akalın İbrahim Çelikkol
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... İstanbul'da organize suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:57:12. #1.16#
title