İSTANBUL'DA OPERASYONDA LİDYA DÖNEMİNDE BASILAN İLK PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli, satış yapacakları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise Lidyalılara ait ilk madeni para ile cilalı taş devrinden kalma 'Bız' isimli deri delmede kullanılan eserlerinde aralarında bulunduğu 4 bin 508 parça eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele şubesi ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler, yaklaşık 3 aylık takibin ardından 3 şüphelinin ellerindeki malzemeleri Kapalı Çarşı'da satacağını belirledi. Şüphelilere baskın yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Fatih ve Gaziosmanpaşa'daki adreslerinde ise arama yapıldı.

Ekipler, şüphelilere ait evlerde yaptıkları aramalarda, aralarında Helenistik Dönem, Roma-Bizans imparatorlukları ile Osmanlı ve İslam medeniyetlerine ait olduğu düşünülen bronz ve gümüş 635 adet sikke, M.Ö. 2000 yılına ait Sümerce ve Akadca dillerinde yazılmış pişmiş toprak kil tabletler, ilk çağ ve cilalı taş devrine ait taş aletler, Türk-İslam motifleriyle bezenmiş mozaik parçalar ile Lidya dönemine ait ilk madeni paranın da bulunduğu toplam 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken 3 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.