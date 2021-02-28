Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

28.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 28.02.2021 15:07

Son dakika haberi... İstanbul'da sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyi buluşma bahanesiyle evine çağırıp darbederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul'da sosyal medyadan tanıştığı bir kişiyi buluşma bahanesiyle evine çağırıp darbederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Şubat'ta Şanlıurfa'da kuyumculuk yapan M.T. (41), sosyal medya üzerinden tanıştığı Emine K. (33) ile buluşmak için İstanbul'a geldi.

Kadının evine giden M.T, eve gelen 3 kişi tarafından silahla teşhir edilerek darbedildiğini, içinde 1500 lira bulunan cüzdan ve banka kartlarının alındığını, evden ayrıldıktan sonra hesabını kontrol ettiğinde 93 bin 500 lirasının hesaptan çıktığını polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenledikleri baskınla 4'ü yaşı küçük, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada olayda kullanılan kuru sıkı tabanca ve 640 lira ele geçirildi.

Yaşı küçük 4 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede başka mağdurlara ait işkence ve müstehcen görüntüler olduğu belirlendi.

Kimlikleri belirlenen mağdurlardan 5'i gerekli işlemler için emniyete çağırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nitelikli yağma suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere İrem Derici Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Hüseyin Göçek Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Nitelikli yağma suçundan gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 15:07:48. #1.16#
title