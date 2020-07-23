Son Dakika: İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada
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Son Dakika: İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

Son dakika haberine göre İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafikte seyir halinde olan motosikletlilerin, araçların sıkıştırması, sinyal vermeden dönüş yapması ve yayaların dikkatsizliği sonucu yaşadıkları feci kazalar kask kameralarına yansıdı.

Son Dakika: İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada
23.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:42

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafikte seyir halinde olan motosikletlilerin, araçların sıkıştırması, sinyal vermeden dönüş yapması ve yayaların dikkatsizliği sonucu yaşadıkları feci kazalar kask kameralarına yansıdı. Motosikletliler yaşadıkları kazaları sosyal medyadan paylaştı.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Okul Caddesi üzerinde geçtiğimiz 16 Temmuz günü öğle saatlerinde yaşanan kazada, motosikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Uğur A, araçları sollayarak ilerlemek istedi. Bir süre araçların arasından geçen motosikletli genç, arkasından seyrettiği kamyoneti sollayacağı esnada sinyal vermeden dönüş yapması sonucu araca çarptı. Kaza sonucu yere savrulan genç sürücü, hafif şekilde yaralandı.

Yayalara yaya geçidi tepkisi

Esenler'de geçtiğimiz 9 Temmuz tarihinde yaşanan diğer bir kazada da, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Doğan İ, yaya geçidi olmayan noktadan dikkatsiz bir şekilde koşarak karşıya geçmeye çalışan iki genç kızla çarpıştı. Çarpışmadan ölen ya da yaralanan olmazken, yaya kızlar büyük korku yaşadı. Motosikletli haklı yaya geçidi tepkisinin ardından motosikletine binerek ayrıldı.

Ciple bariyer arasında sıkıştı

E-5 Karayolu Maltepe mevkisinde geçtiğimiz 15 Haziran tarihinde meydana gelen kazada ise, karayolu üzerinde sol şeritten seyir halinde olan Emirhan S, önündeki cipin sola yanaşacağını fark ederek kornaya basmaya başladı. Ancak kornanın nereden çaldığını anlamaya çalışan cip sürücüsü direksiyonu sola kırınca, motosikletli de bariyerle araç arasında sıkıştı. Yere savrulan genç hafif şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüleri kask kameralarına yansıyan yürekleri ağızlara getiren o kazaları sosyal medyadan paylaştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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