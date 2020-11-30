Son dakika! İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
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Son dakika! İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

30.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:46

Son dakika haber: Başakşehir'de motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Başakşehir'de motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Otoparktaki bir sürücünün korna çalarak tepki gösterdiği kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir Kayaşehir 7. bölgede geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, motosikletli iki kurye henüz bilinmeyen bir nedenle bir sitenin otoparkında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi.

Tekme ve yumruklu kavga kamerada

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Saniyelerce kavga eden iki genç, sitenin otoparkındaki sürücünün korna çalmasıyla ayrıldı. Kavga esnasında gençlerin cerrahi maskeleri de yere düştü. Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençleri birbirine vuruyor. Otoparktaki sürücü ise aracından korna çalarak tepki gösteriyor. - İSTANBUL

Son dakika! İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
Son dakika! İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
Son dakika! İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada
Son dakika! İstanbul'da motosikletli kuryelerin kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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