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Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

geri dönüşüm, İstanbul, Üsküdar, Yangın, Güncel, Haber

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