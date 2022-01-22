Metruk binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.