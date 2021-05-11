- İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu
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- İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, lüks rezidanslarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

- İstanbul'da lüks rezidanslara "torbacı" operasyonu

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, lüks rezidanslarda "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda şahsın gözaltına alındığı operasyon devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece ve Esenyurt'ta lüks rezidanslardaki tespit edilen adreslere giden ekipler, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda zanlı da gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

- İstanbul'da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu
- İstanbul'da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu
- İstanbul'da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu
- İstanbul'da lüks rezidanslara 'torbacı' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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