Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı
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Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı

Son dakika haberi... İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı.

Son Dakika | İstanbul'da LGS heyecanı
20.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:38

İstanbul'da, 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu 09.30 itibarıyla başladı.

Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu ile Üsküdar Capitol Ortaokulu'na sınava girmek için erken saatlerde gelen adaylar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe sağlanarak bekletilmeden okul bina ve salonlarına alındı.

Sırada bekleyen öğrencilere sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılar yapıldı.

Bina girişindeki görevliler tarafından kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra maskelerini çıkarıp yeni maske takarak içeri girdi. Eskiden girişte kontrol edilen sınav giriş belgeleri ise bu yıl sıraların üzerine yerleştirildi.

Hoparlörden sık sık kimliği olmayan öğrencilerin sınava alınmayacağı yönünde uyarılarda bulunuldu. Üsküdar Capitol Ortaokulunda sınava girecek öğrencilerden biri kimliği olmaması nedeniyle sınava alınmazken, sınavın başlamasından sonra 15 dakika içinde kimliği getirilirse sınava alınacağı öğrenildi.

Üsküdar Capitol Ortaokulunda sınav giren öğrencilerden Ahmet Kerem Şenel, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'ni kazanmayı hedeflediğini belirterek, sınav için gerekli tedbirleri aldığını ve çok çalıştığını belirtti.

Gamze Nisa İspoğlu da heyecanın yanı sıra stresli de olduğunu ve Hacı Sabancı Lisesi'ne girmek istediğini ifade etti.

Açelya Demir de sınava çok çalıştığını, maskeyle sınava girmenin zor olduğunu ama tedbir almak için takmak zorunda olduklarını söyledi.

Sınavın 09.30'da başlamasıyla çekim için okulun bahçesinde bulunan basın mensupları da dışarı çıkarıldı.

Çocuklarını sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine alınmadı. Velilerin okulun yan tarafındaki başka bir okulun bahçesinde beklemesi istendi. Çocuklarını bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.

İstanbul'da 1.670 sınav merkezindeki yaklaşık 20 bin salonda 281 bin 856 öğrenci sınava girerken, 56 bin 073 sınav görevlisi bulunuyor. Ayrıca, çeşitli hastalıkları sebebiyle 57 öğrenci evlerinde ve hastanelerde sınava girerken, ildeki 4 okul ise Kovid-19 pozitif olan öğrenciler için ayrıldı.

Sınav salonlarına tıbbi maskeyle giren öğrenciler, yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

İlk oturum 50 soruluk sözel alandan oluşuyor

Merkezi sınavda, 2019-2020 öğretim yılında 8. sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

50 soruluk sözel alandan oluşan ve süresi 75 dakika olan birinci oturumda öğrencilere, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

İki oturum arasında 45 dakikalık mola

Birinci oturumun 10.45'te tamamlanmasının ardından, ikinci oturumun başlayacağı 11.30'a kadar öğrenciler 45 dakika mola verecek. Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler sınav görevlileri tarafından alınacak.

40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak ikinci oturum ise 11.30-12.50 saatleri arasında yapılacak.

Sınav bitiminde öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak

Gerek birinci oturum sonunda gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla, gerekirse sınıf sınıf olmak üzere sosyal mesafeyi koruyacak şekilde öğrenciler, gerekli önlemler alınarak sınav salonu ve binadan çıkarılacak.

Öte yandan, LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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