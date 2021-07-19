Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nda tedbirleri kapsamında 19 bin 923 polis görev yapacak.

İSTANBUL'da Kurban Bayramı'nda tedbirleri kapsamında 19 bin 923 polis görev yapacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası İstanbullunun huzur ve güvenliğini sağlamak ve rahat bir bayram geçirilmesi amacıyla İstanbul genelinde asayiş ve trafik yönünden tedbir alındı. 569 trafik ekibi, bin 74 trafik personeli olmak üzere, diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekip, 19 bin 923 personel görevlendirildi. Görevlendirilen ekipler, bayram öncesi ve süresince yoğun olarak kullanılan 4 şehir içi otobüs terminali, İstanbul'un giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3530 camii ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda; kovid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak üzere kentin asayişini ve güvenliği için görev yapacak. Şehir içi trafik denetimi ile ilgili olarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı kavşak ve sokaklarda gerekli trafik tanzimi ve düzeni yeteri kadar ekip ya da personel ile sağlanacak. Trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul sınırları içerisinde emniyet müdürlüğü tarafından trafik tedbirleri arttırıldı. Denetimlerin bayram öncesi, sırası ve sonrasında süreceği belirtildi. Öte yandan, İstanbul İl Emniyet Müdür Zafer Aktaş, Kurban Bayramı öncesi İstanbul genelinde alınan tedbirleri havadan denetledi.

Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK
Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK
Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK
Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Emre Altuğ Düm Tek Tek Hande Erçel
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI'NDA 19 BİN 923 POLİS GÖREV YAPACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:00:49. #1.16#

title