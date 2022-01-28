Son dakika: İstanbul'da kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın müebbet hapsi istendi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Ulupınar'ın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Ali Ulupınar, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müdahil kurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Savcının mahkemeye sunduğu mütalaada, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi raporuna göre, maktul Gülen Pamukçu'nun vücudundaki 5 kesici-delici alet yaralanmasından 3'ünün öldürücü nitelikte olduğunun tespit edildiği, maktulün bu yaralanmalar sonucu iç kanamayla öldüğünün aktarıldığı kaydedildi.

Mütalaada, sanık Ali Ulupınar'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 22 Temmuz 2019'da Gülen Pamukçu'nun bıçaklanma sonucu yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği anlatılıyor.

Sanık Ali Ulupınar'ın "maktulü öldürdüğünü" söyleyerek kendi isteğiyle karakola teslim olduğu, suçta kullanılan bıçağın üstündeki kan lekelerinin maktule, kabzasındaki kan lekelerinin ise Ulupınar'a ait olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.