İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

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KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrasında yeni kararlar alınmıştı. Geride kalan dört haftalık normalleşme döneminde vakaların artması nedeniyle koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamalar arttırıldı. Türkiye risk haritasında "Çok yüksek riskli" görünen İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Alınan yeni kararlar sonrasında İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerini kapsayarak pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Kısıtlama öncesi birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kadıköy D-100 karayolu her iki yönde de araçların dur-kalk şekilde ilerlediği görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre; saat 15.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.

İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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