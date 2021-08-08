Son dakika: İstanbul'da kayınpederini öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen zanlı Tekirdağ'da yakalandı
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Son dakika: İstanbul'da kayınpederini öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Son dakika: İstanbul'da kayınpederini öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen zanlı Tekirdağ'da yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İstanbul'da kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözaltına alındı.

İstanbul'da kayınpederini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı öne sürülen zanlı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece ilçe girişinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, dün İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kayınpederi Ahmet Kara'yı bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen S.A. yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul polisine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Son dakika: İstanbul'da kayınpederini öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen zanlı Tekirdağ'da yakalandı - Haberler
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