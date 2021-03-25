Son dakika! İstanbul'da kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı kaç gün devam edecek?

Son dakika... İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde başlayan ve aniden bastıran kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler yollarda tedirgin dakikalar yaşadı. Bazı kesimlerde hava sıcaklığı eksilere düştü. Birkaç ilde ise eğitime ara verildi. Kar yağışının ne kadar devam edeceği konusunda ise gözler meteorolojiye çevrildi.

İstanbul'da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde başlayan ve kısa bir zaman diliminde şehrin pek çok kesimine inen ani kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hazırlıksız yakalanan İstanbul halkı bu ani kar yağışı karşısında oldukça tedirgindi. Kar yağışının devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

Meteorolojinin bir kaç gündür süren uyarıları sonrası 24 mart çarşamba günü yağmurlar karışık bir şekilde yağan kar bu sabah oldukça etkili oldu. Yer yer hayatı ve trafiği de etkileyen bu kar yağışı dolayısıyla ekiplerin kışla mücadele araçları da hazırlıktaydı. Özellikle Anadolu yakasında ciddi etkili olan kar yağışı Çamlıca Tepesi ve Aydos Tepesinde oldukça net gözlemlendi. Bunun yanında yer yer Sarıyer'de, Sultangazi ve Beyoğlu bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Gelen son dakika bilgilerine göre ise meteoroloji, Ankara ve İstanbul'da kar yağışının bir kaç gün devam edeceği konusunda uyardı. Ülke genelinde ise sıcaklıkla düşük derecede seyrediyor olacak.

İSTANBUL KAR YAĞIŞI ETKİSİYLE SICAKLIK 0 DERECE

Mevsim normallerinden oldukça aşağılarda seyreden hava dereceleri hazırlıklı olmayan herkesi olumsuz etkilemeye devam edecek. İstanbul'un en turistik yerlerinden birisi olan İstiklal caddesi ve Taksim bölgesi civarı da ani kar yağışından nasibini alan bölgeler olarak kayda geçti.

METEOROLOJİ UYARDI

Gün içinde zaman zaman güneş açsa da meteoroloji sıcaklıkların bir kaç gün soğuk seyredeceği konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde ciddi kar yağışları olabileceği konusundauyardı.