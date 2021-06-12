Son dakika! Kaçak ve sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
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Son dakika! Kaçak ve sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da, depresyon tedavisinde yeşil reçete ile satılma zorunluluğu bulunan 1 milyon 757 bin sahte ve kaçak hapın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da, depresyon tedavisinde yeşil reçete ile satılma zorunluluğu bulunan 1 milyon 757 bin sahte ve kaçak hapın ele geçirildiği operasyonda, 5 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı şekilde elde ettiği ve yeşil reçeteyle satılma zorunluluğu bulunan antidepresanları, uyuşturucu hap olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Esenler, Sancaktepe ve Kartal'da 9 adrese düzenlenen operasyonda, aralarında ecza deposu yöneticisi ve çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, kaçak ve sahte olduğu belirlenen depresyon tedavisinde yeşil reçete ile satılma zorunluluğu bulunan 1 milyon 757 bin hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika! Kaçak ve sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Kaçak ve sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Kaçak ve sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Son dakika! Kaçak ve sahte ilaç operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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