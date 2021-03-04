Son dakika... İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika... İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

04.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:56
Son dakika... İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberler: İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören ve Arnavutköy'de 4 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 259 bin 800 adet satışa hazır içi doldurulmuş makaron, 1 milyon 332 bin 200 adet boş makaron, 84 bin adet sigara sarma kağıdı, 60 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 234 kilogram kaçak tütün, 30 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


Son dakika... İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika... İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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