Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
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Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim

Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu otobüslerine denetim yaptı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı sonrası İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yolcu otobüslerine denetim yaptı.

İstanbul'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararı dün akşam saat 19.00'da sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber uygulanmaya başladı. İstanbul'un giriş çıkış noktalarında denetim yapan polis ve jandarma ekipleri izin belgesi kontrolü yaptı. Cumartesi günü sabah saatlerinde de Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişelerde her iki istikamette İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yolcu otobüslerine denetim yapıldı. Tek tek durdurulan şehirlerarası yolcu otobüslerinde ilk olarak yolculara içinde maske ve dezenfektan bulunan temizlik kiti dağıtıldı daha sonra da yolcuların kimlik, HES kodları ve seyahat izin belgeleri kontrol edildi.


- İstanbul
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim
Son dakika haberi! İstanbul'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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