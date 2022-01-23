İtfaiye aracı park halindeki otomobillere çarptı - Haberler
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İtfaiye aracı park halindeki otomobillere çarptı

AA - Haberler | Güncel

İstanbul'un Şişli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye aracının çarptığı park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Şişli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye aracının çarptığı park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Nişantaşı Hüsrev Gerede Caddesi'nde yangın ihbarına giden itfaiye aracı, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobillere çarptı.

Kaza nedeniyle 7 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye aracı park halindeki otomobillere çarptı

AA - Son Dakika Haberleri

İstanbul, İtfaiye, Şişli, Güncel, Haber

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