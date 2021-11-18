Son dakika... İstanbul'da iki gecekonduda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika... İstanbul'da iki gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Son dakika... İstanbul'da iki gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda iki gecekonduda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda iki gecekonduda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'taki iki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iki gecekonduda da hasar oluştu.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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