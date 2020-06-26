Son Dakika: İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı Son dakika haberi... İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL - İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle E-5 Karayolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu, yüzde 60'lara kadar ulaştı.

Kaynak: İHA