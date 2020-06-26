Son Dakika: İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı
Son dakika haberi... İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı.
26.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:15
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı
İSTANBUL - İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında normalleşme sürecine geçiş ile birlikte haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle E-5 Karayolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu, yüzde 60'lara kadar ulaştı.
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Kaynak: İHA