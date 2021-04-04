Son Dakika | İstanbul'da hafta sonunda kısıtlama sessizliği sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik yaşanıyor.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik yaşanıyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne pasaportları ve izin belgeleri kontrol edildikten sonra alındı.

Ortaköy, Bebek, Emirgan sahil şeridinde bazı turistler yürüyüş yaparken, bazı vatandaşların da evcil hayvanlarını yürüyüşe çıkardığı görüldü.

Sultanahmet, Eminönü, Beyazıt gibi tarihi alanlarda da az sayıda turist hareketliliği gözlendi.

Samatya sahili ve bazı ara sokaklarda ise kısıtlamaya rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı.

Anadolu Yakası'nda bazı vatandaşların alışveriş için dışarı çıktıkları görüldü.

Kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri yasak kapsamı dışında kalan kişilerin kurum kimlik kartı, izin veya çalışma belgelerini kontrol etti. Kısıtlamalara uymayan kişilere gerekli cezai işlemler uygulandı.

Öte yandan İBB verilerine göre, saat 15.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen