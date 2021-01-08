Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

08.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:27
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son dakika haberler... Beyza GÜLER-Cengiz ÇOBAN-Güven USTA-Kubilay ÜZEV/İSTANBUL DHA Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beyza GÜLER-Cengiz ÇOBAN-Güven USTA-Kubilay ÜZEV/İSTANBUL DHA 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.23'de yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.


Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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