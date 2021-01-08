Son dakika haberi: İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

Beyza GÜLER-Cengiz ÇOBAN-Güven USTA-Kubilay ÜZEV/İSTANBUL DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.23'de yoğunluk yüzde 69 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı