Son dakika haber: İstanbul'da gasp şüphelisi polis baskınından kaçarken damdan böyle düştü

Son dakika haberleri: İstanbul'da gasp şüphelisi polis baskınından kaçarken damdan böyle düştü Beyoğlu'nda firari gasp şüphelisi polisin baskın yapacağını haber alınca kaçmaya çalıştı Pencereden çatıya atlayan şüpheli ayağı kayınca düşerek yaralandı Şüphelinin ve 6 ortağının geçtiğimiz sene yaklaşık 700 bin lira...

İstanbul'da gasp şüphelisi polis baskınından kaçarken damdan böyle düştü

Beyoğlu'nda firari gasp şüphelisi polisin baskın yapacağını haber alınca kaçmaya çalıştı

Pencereden çatıya atlayan şüpheli ayağı kayınca düşerek yaralandı

Şüphelinin ve 6 ortağının geçtiğimiz sene yaklaşık 700 bin lira gasp yaptığı öğrenildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla beraber bir binanın en üst katında oturan 22 yaşındaki yabancı uyruklu gasp şüphelisi, polis baskınını haber alınca pencereden çatıya atladı. Çatıdan inmeye çalışan şüpheli, ayağı kayınca yere düşerek yaralandı. Şüphelinin düşme anı kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan şahıs gözetim altına alındı. Şahsın geçtiğimiz sene 6 suç ortağıyla birlikte karıştığı gasp olayından dolayı arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 15.45'te Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Suriye uyruklu Cemal Hac Muhammed İbrahim Y.K.N, 6 suç ortağıyla birlikte geçtiğimiz sene 30 Kasım tarihinde Fatih'te Suriye uyruklu bir genci güpegündüz gasp etti. Gencin bankadan çektiği yaklaşık 700 bin lirayı çalan 7 şüpheliden 6'sı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların girişi ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çatıdan kaçarken yere düştü

Olaya karışan Cemal Hac Muhammed İbrahim Y.K.N'yi yakalama çalışmaları sürdüğü esnada polis ekipleri şahsın Nane Sokak üzerindeki bir binada olduğu ihbarını aldı. Polis ekiplerinin harekete geçtiği haberini alan şahıs, bulunduğu dairedeki arkadaşlarıyla tartışıp pencereden çatıya atladı. Çatıdan yola inmek isteyen şüpheli, ayağının kayması sonucu bir kebapçının tentesinden sekerek yere düştü. Şahsın düştüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çetesiyle 700 bin liralık gasp yapmış

Şüphelinin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR