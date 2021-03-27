Son Dakika | İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 21 KİŞİ TUTUKLANDI
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Son Dakika | İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | İSTANBUL'DA FUHUŞ OPERASYONU: 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Fuhuşa zorlandığı belirtilen 26 kadın kurtarıldı. 

Asayiş  Şube Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, 22 Mart tarihinde Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bahçelievler ve Gaziosmanpaşa'da 60 farklı ikamet ve otele operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, fuhuşa zorlandıkları belirtilen 26 kadın kurtarılırken, kadınları fuhuşa zorlayan ve yer temini sağlayan 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ev aramalarında ise; pompalı tüfek, 24 cep telefonu, 24 sim kart ve 2 pasaport geçirildi. Öte yandan fuhuştan  kazanıldığı değerlendirilen 16 bin 675 liraya el konuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLEREmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 23 mağdur yabancı uyruklu kadın ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri operasyon sonrasında yaptıkları ev araması, kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü------------------Polis ekiplerinin ev araması

-Şüphelilerin adliyeye sevk anı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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