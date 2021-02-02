Son dakika... İstanbul'da FETÖ operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı
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Son dakika... İstanbul'da FETÖ operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı

02.02.2021 04:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 04:14
Son dakika... İstanbul'da FETÖ operasyonunda çok sayıda zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda "ankesör" soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları"yla görüşen zanlıların tespitine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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