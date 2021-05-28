Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.