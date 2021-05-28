Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA
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Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Birden fazla adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda hakkında arama kararı ve örgüt ile ilişkisi olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA
Son dakika... İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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