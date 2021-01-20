İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

20.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:40
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

FETÖ Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

FETÖ Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün sözde TSK Mahrem Yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, "Öğretmen ve Müdür Yardımcısı" konumunda yer aldığı tespit edilen 10 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.  Polis ekiplerinin 11'i İstanbul'da 1'i Gaziantep'te olmak üzere 12 adrese düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı. 

(Fotoğraf)


İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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