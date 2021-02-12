Son dakika: İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 23 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

-14 şüpheli gözaltına alındı.

Özden ATİK - Ali TINBEK İstanbul DHA- İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 14 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün gizli yazışma programı bylock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 14 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü dökümü: ----------------Operasyondan görüntüler-Yapılan aramalar

-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmeleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı