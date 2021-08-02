Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti Kağıthane'de yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalışan gence otomobil çarptı Yaklaşık 30 metre sürüklenen genç hastanede hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı Kağıthane'de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına...

İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti

Kağıthane'de yaya geçidi olmayan yerden karşıya geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

Yaklaşık 30 metre sürüklenen genç hastanede hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de yaya geçidi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 29 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan sürücü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 27 yaşındaki Samet Uzunoğlu 45 AEZ 618 plakalı otomobiliyle cadde üzerinden Sütlüce istikametine seyretmeye başladı. O esnada 29 yaşındaki Ömer Göçmen, yaya geçidi olmayan yerden koşarak yoluna karşısına geçmek istedi. Ancak Uzunoğlu'nun idaresindeki otomobil, gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yaklaşık 30 metre sürüklenen Göçmen, vücudunun çeşitli yerlerinden ve kolundan ağır şekilde yaralandı.

30 metre yerde sürüklendi

Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Göçmen'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yaya öldü, sürücü tutuklandı

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemeler sonrasında otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü Samet Uzunoğlu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan sürücü Uzunoğlu, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... İstanbul'da feci kaza: 30 metre sürüklenen genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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