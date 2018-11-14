Son Dakika! İstanbul'da Su Fiyatlarına Yüzde 15 İndirim Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında indirim olacağını açıkladı. Uysal'ın son dakika açıklamasına göre İstanbul'da su fiyatlarında yüzde 15'lik indirime gidildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Uysal "Su fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı aldık. İndirim 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ 50 YIL SU SORUNUMUZ YOK

Başkan Uysal barajlardaki doluluk oranıyla ilgilide, "Vatandaşlarımız rahat olsun. Barajlarda doluluk oranımız yüzde 47. Geçtiğimiz kış son 44 yılın en kurak kış ayı olmasına rağmen doluluk oranımız yüzde 47. İstanbul olarak su sorunumuz yok. İSKİ olarak önümüzdeki 50 yıl, 2071'e kadar su sorunumuz yok diyoruz." açıklamasını yaptı.