İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
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İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane ve Şişli'de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek girdiği 7 işyerini soyarak esnafın adeta kabusu haline gelen cerrahi maskeli ve kapüşonlu suç makinesi hırsız, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kağıthane ve Şişli'de sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek girdiği 7 işyerini soyarak esnafın adeta kabusu haline gelen cerrahi maskeli ve kapüşonlu suç makinesi hırsız, bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. İşyerlerinden hırsızlık esnasında bozuk para kabını montuna gizleyerek çaldığı anlar kameralara yansıyan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kağıthane ve Şişli'de bu ay içerisinde korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir şahıs, iki ilçede kilitli olan 7 işyerini çeşitli şekillerde girerek soydu. Bu şekilde girdiği işyerlerinin kasalarındaki bozuk paraları çalarak kaçan hırsız ardından kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, işyerine giren şahıs çekmeceyi açarak kasadaki bozuk paraları çalıyor. Paraların çok olduğunu gören hırsız, bozuk para kutusunu alarak montunun içerisine sokuyor. Şahıs ardından işyerinden çıkıyor.

Polis yüzlerce kamera izleyerek yakaladı

Hırsızın aynı şekilde Şişli'de de 4 işyerinden hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. İşyeri sahiplerinin şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı noktadan başlayarak yüzlerce kamera görüntüsünü izledi. Olaylarda giydiği kıyafetin aynı olduğunu fark eden polis ekipleri, şahsın yürüyüş ve yüz hatlarını da belirledi. Ortabayır Mahallesi'nden başlayan görüntü takibi Şişli Kuştepe Mahallesi'nde son buldu. Şahsın semte girdiğini belirleyen Kağıthane polisi, fiziki olarak devam ettikleri çalışmalarda şahsın, emniyette 7 adet "işyerinden hırsızlık", "evden hırsızlık" ve 7 adet ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kaydı olan Osman Tolga Y. olduğunu tespit etti.

Suç makinesi hırsızı bekçiler yakaladı

Şişli'de de yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle başlatılan çalışmaları sürdüren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe bölgesinde giriş ve çıkışları kapatarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 olayın faili olan hırsız, Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan hırsız, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin tamamlamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı
İstanbul'da esnafın kabusu olan suç makinesi hırsız yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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