Son dakika! Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu

Papa bir geleneği atlamadı! Erdoğan'a gönderdiği mesajda dikkat çeken ifadeler

Aylan bebeğin babası Papa'ya tablo hediye etti! Sosyal medya ayakta: Celladına aşık olmuş

Baharı biraz daha bekleyeceğiz! Meteoroloji gün verdi, kar ve yağmur geliyor

Hiç kadın cinayetinin işlenmediği ilimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

Bakan Selçuk, okulların ne zaman kapanacağını açıkladı! Yaz tatili süresi kısaldı

Son dakika haberine göre İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.