İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ

İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ Ali ÇAĞLAR TİNBEK/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL'da polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bugün D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı