İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ
10.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:28
İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ Ali ÇAĞLAR TİNBEK /İSTANBUL, (DHA)İSTANBUL'da polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
İSTANBUL'DA DRONE İLE TRAFİK DENETİMİ Ali ÇAĞLAR TİNBEK/İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL'da polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, bugün D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 lira para cezası kesildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı