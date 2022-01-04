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Son dakika haber | İstanbul'da dev narkotik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul merkezli 3 ilde yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda hakkında arama kararı olan 30 kişiden 28'i yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 3 ilde yapılan helikopter destekli narkotik operasyonunda hakkında arama kararı olan 30 kişiden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, sabah saatlerinde Anadolu Yakasındaki birden fazla adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyona havadan helikopter, adresleri aramada da hassas burunlu narkotik köpeği Alf görev almıştı.

3 ilde operasyon

İstanbul merkezli operasyonun Bursa ve İzmir'de de yapıldığı öğrenildi. İstanbul'da adresleri önceden tespit edilen 30 kişiden 28'i polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yapılan operasyonda silah ve uyuşturucu maddenin de geçirildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Son dakika haber | İstanbul'da dev narkotik operasyonu

Son dakika haber | İstanbul'da dev narkotik operasyonu

Son dakika haber | İstanbul'da dev narkotik operasyonu

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