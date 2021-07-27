Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada Kağıthane'de bir şahıs tartıştıktan sonra giden şahsın aracına kurşuna yağdırdı Ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı Kağıthane'de bir şahıs tartıştıktan sonra aracıyla yoluna devam eden...

İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Kağıthane'de bir şahıs tartıştıktan sonra giden şahsın aracına kurşuna yağdırdı

Ateş açan şahıs polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir şahıs tartıştıktan sonra aracıyla yoluna devam eden kişinin arkasından tabancayla kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir şahıs otomobille gelen bir kişiyi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobili kişi aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. O esnada belinden tabancasını çıkartan şahıs, aracın arkasından kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi de hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kağıthane polisinden kaçamadı

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan şahıs, olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada
Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada
Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada
Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Çığlıkları duyanlar ihbar etti! Engelli torununu darbeden babaanneden akıl almaz ifade
Çığlıkları duyanlar ihbar etti! Engelli torununu darbeden babaanneden akıl almaz ifade
İşe gitmek için evden çıkan fırıncı, köprü altında ölü bulundu
İşe gitmek için evden çıkan fırıncı, köprü altında ölü bulundu
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Anne ve babalarından şiddet gören çocukların acı çığlıkları yürek parçaladı! Kilit altında tutup, işkence etmişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Fatma Girik Seren Serengil
Spor Diego Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 10:17:57. #1.14#

title